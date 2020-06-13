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Лобовое столкновение с пострадавшими устроили женщины в Карелии на ремонтируемом участке трассы
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Лобовое столкновение с пострадавшими устроили женщины в Карелии на ремонтируемом участке трассы

Новости. Происшествия
11:11, 14 Июня 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Пряжинском районе произошло серьезное ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, в минувшую субботу 13 июня в 18.25 в Пряжинском районе, на автодороге Петрозаводск – Суоярви, произошло лобовое столкновение между автомобилем Opel Astra, за рулём которого находилась 36-летняя петрозаводчанка, и автомобилем Skoda Octavia под управлением 32-летней жительницы Петрозаводска. В результате ДТП пострадали три человека – водители иномарок и 21-летняя пассажирка Opel Astra.

Женщины госпитализированы, находятся в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

 

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