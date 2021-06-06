Лодейное поле и Сортавалу связали «Орланы»

Новый пригородный маршрут по Северному Приладожью - один из результатов совместной работы правительства Карелии и ОАО «РЖД» по совершенствованию железнодорожной инфраструктуры, отметили в правительстве республики.

Маршрут Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала связал Ленинградскую область и Карелию. Он открыт для повышения качества транспортного обслуживания населения, а также продвижения внутрироссийского туризма. Обслуживают новый пригородный маршрут рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» — современные дизель-поезда.

«Сегодня мы запустили новый железнодорожный маршрут Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала. Мы понимаем, что этот поезд важен для многих жителей и туристов, и что он будет востребован. Комфортные рельсовые автобусы будут ходить по Северному Приладожью в течение лета ежедневно, а по выходным — дважды в день. Расписание «Орланов» состыковано с «Ласточками» до Петрозаводска и Санкт-Петербурга, а также с нашим новым «Метеором» из Сортавалы на Валаам», — сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.





Такое расписание позволит туристам совершить комфортную пересадку и продолжить дальнейшее путешествие. При этом оформить проездные документы «поезд + «Метеор» можно одной покупкой.

Кроме того, маршрут пригородных поездов проходит через станцию Горный парк «Рускеала», позволяя туристам посетить знаменитый карельский природный объект.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов отметил большой туристический потенциал нового маршрута.

«Сейчас на нем используются штатные поезда «Орланы», в составе которых два вагона. Если будет расти поток пассажиров, они буду совмещаться. Но мы считаем, что помимо пригородного направления, маршрут имеет туристический потенциал для разных групп туристов — рыбаков, туристов с палатками, байдарочников. Поэтому в новом поезде, который сейчас собирается на заводе, будет уже 4 вагона, в том числе с сидячими закрытыми купе», — рассказал Дмитрий Пегов.

В настоящее время также прорабатывается вопрос о продолжении туристического маршрута ретропоезда от Сортавалы до Йоэнсуу.

Для организации пригородного движения на участке Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала Октябрьской железной дорогой проведена большая работа по подготовке путевой и пассажирской инфраструктуры. Выполнен ремонт и обустроены ретро-платформы на 16 станциях. В ходе работ учтены требования для обслуживания маломобильных групп пассажиров на всех вокзалах и станциях.

В правительстве республики напомнили, с 29 мая «Орланы» уже связали Петрозаводск и Сортавалу по выходным дням. А их первые рейсы состоялись во время новогодних праздников.