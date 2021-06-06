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Лодейное поле и Сортавалу связали «Орланы»

Новости. Общество
10:26, 07 Июня 2021
фото: © правительство Карелии

Новый пригородный маршрут по Северному Приладожью - один из результатов совместной работы правительства Карелии и ОАО «РЖД» по совершенствованию железнодорожной инфраструктуры, отметили в правительстве республики.

Маршрут Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала связал Ленинградскую область и Карелию. Он открыт для повышения качества транспортного обслуживания населения, а также продвижения внутрироссийского туризма. Обслуживают новый пригородный маршрут рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» — современные дизель-поезда.

«Сегодня мы запустили новый железнодорожный маршрут Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала. Мы понимаем, что этот поезд важен для многих жителей и туристов, и что он будет востребован. Комфортные рельсовые автобусы будут ходить по Северному Приладожью в течение лета ежедневно, а по выходным — дважды в день. Расписание «Орланов» состыковано с «Ласточками» до Петрозаводска и Санкт-Петербурга, а также с нашим новым «Метеором» из Сортавалы на Валаам», — сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Такое расписание позволит туристам совершить комфортную пересадку и продолжить дальнейшее путешествие. При этом оформить проездные документы «поезд + «Метеор» можно одной покупкой.

Кроме того, маршрут пригородных поездов проходит через станцию Горный парк «Рускеала», позволяя туристам посетить знаменитый карельский природный объект.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов отметил большой туристический потенциал нового маршрута.

«Сейчас на нем используются штатные поезда «Орланы», в составе которых два вагона. Если будет расти поток пассажиров, они буду совмещаться. Но мы считаем, что помимо пригородного направления, маршрут имеет туристический потенциал для разных групп туристов — рыбаков, туристов с палатками, байдарочников. Поэтому в новом поезде, который сейчас собирается на заводе, будет уже 4 вагона, в том числе с сидячими закрытыми купе», — рассказал Дмитрий Пегов.

В настоящее время также прорабатывается вопрос о продолжении туристического маршрута ретропоезда от Сортавалы до Йоэнсуу.

Для организации пригородного движения на участке Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала Октябрьской железной дорогой проведена большая работа по подготовке путевой и пассажирской инфраструктуры. Выполнен ремонт и обустроены ретро-платформы на 16 станциях. В ходе работ учтены требования для обслуживания маломобильных групп пассажиров на всех вокзалах и станциях.

В правительстве республики напомнили, с 29 мая «Орланы» уже связали Петрозаводск и Сортавалу по выходным дням. А их первые рейсы состоялись во время новогодних праздников.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-06-07 11:51:58
Карелии от этого ничего!!! Ну максимум, туристы посетят кафешки местные, да попам в сувенирную лавку денег занесут.
Mikko Merimies
2021-06-07 12:30:18
Leopol'd, позвольте не согласиться с Вами. Для жителей Пикярантского района поезд до Лодейного Поля очень удобен. Особенно тот, что ходит по выходным.Сесть в 6 утра-пересадка в Лодейном-и к полудню уже в Петрозаводске или Петербурге. К тому же поезд - пригородный. А это - льготный проезд для некоторых категорий. Неплохо бы его сделать постоянным. Ну, а тот, что по выходным на Петрозаводск из Сортавала - это только для туристов. Жителям Сортавальского и Суоярвского районов поезд, прибывающий в Петрозаводск к полуночи, да ещё и только по выходным - "ни о чём".
Изя
2021-06-07 14:34:35
Mikko Merimies, как было раньше ))) И народ поедет и автобусы не нужны )))
Изя
2021-06-07 15:11:48
Mikko Merimies, раньше даже в командировку одним днём на "окурке" в районы ездил )))
Mikko Merimies
2021-06-07 14:38:39
Изя, автобусы тоже не помешают. Но думаю немало людей предпочтут всё-таки поезд.
Os
2021-06-07 13:12:30
Mikko Merimies, петрозаводчане тоже ездят и в Сортавалу и в Суоярви.
кир
2021-06-07 15:00:30
Mikko Merimies, разумные рассуждения нормального человека, - сказал кот.
Mikko Merimies
2021-06-07 14:30:47
Os, я гоыворил о жителях районов. Смех смехом, но для "остальной Карелии" Петрозаводск - это "мегаполис", где сосредоточены не только "присутственные места" и торговые центры, но и учебные заведения, головные офисы банков, Республиканская больница и диагностические центры..Если "врача общей практики" ещё можно в "провинции" найти, то на консультацию к специалисту всё равно надо ехать в столицу. Поэтому нужен пригородный поезд"Сортавала-Петрозаводск"(по будням: утром-туда, вечером-обратно).
Гость
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