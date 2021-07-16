Лодка с ребенком дрейфовала по Ладожскому озеру

Дрейфующее судно со школьником и пьяным мужчиной заметили в акватории Волховского района Ленинградской области.

Как стало известно 47news, около половины четвертого ночи 15 июля в экстренные службы поступило сообщение о моторной лодке, болтающейся на волнах в Ладожском озере у деревни Рогожа. В судне очевидцы заметили 10-летнего мальчика и 46-летнего мужчину. По предварительным данным, тот был нетрезв и уснул.

В областной Аварийно-спасательной службе 47news рассказали, что помощь находившимся на судне не потребовалась. Моторную лодку к берегу отбуксировали проходившие мимо рыбаки.

На суше полицейские встретили капитана и пассажира, от госпитализации они отказались.

Ранее на Онежском озере в карелии пропал рыбак. Его жена рассказала о спасательной операции.