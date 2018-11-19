Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:00, 19 Ноября 2018

Лодку-вепсянку построили в Петрозаводске

Загрузка...

Лодку-вепсянку создали по уникальным чертежам, сообщили в Миннаце Карелии.

Судно построено в рамках грантового проекта "Лодка, которая создала нацию!", который реализовала общественная организация "Лига прибалтийско-финских народов".

По данным министерства национальной и региональной политики, древнейшие плавсредства — плоты и долбленки использовались вепсами на малых озерах и речках не только для рыбалки и охоты, но и для перевозки людей, сена и других грузов.

На средних и больших озерах и реках для промыслов и передвижения строили лодки из досок. Многие вепсы сами занимались изготовлением различных традиционных плавсредств и могли обеспечить ими местных жителей. В некоторых деревнях вепсского края многовековые традиции лодкостроения и судоходства сохранились и до нашего времени.

Руководитель лаборатории народного и исторического судостроения Петрозаводского государственного университета и известный мастер-лодочник Тарас Тюпко совместно с командой помощников впервые изготовил традиционную лодку-вепсянку.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ванёк
2018-11-19 19:35:15
А кто бы ещё точно знал вепсянка это или карелянка или русянка . Откуда уникальные чертежи ? . Очередной Кулибин под эгидой миннаца бабло осваивает .
однозначно
2018-11-19 18:35:47
Вот откуда берутся эти блогеры-лодочники ? Вепсы были нищебродами и у них не было денег на металлические уключины китайского производства. Даже
кир
2018-11-19 18:06:14
Гораздо важнее неожиданно и красиво заделать дыры на тротуарах. А лодка не имеет практического значения. Да и культурно-исторического.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2018, 21:30
Гудков поделился интимным: рассказал об отношениях с Киркоровым
13.11.2018, 09:00
Что это, если не коррупция?
13.11.2018, 15:13
Мужчина умер на остановке в Петрозаводске
14.11.2018, 10:10
Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка
16.11.2018, 17:04
Почему полицейские вовремя не задержали петрозаводского "маньяка"
13.11.2018, 08:05
ВИДЕО: Жители Карелии сняли ролик про ужасы жизни в глубинке

Аналитика

Сегодня 14:05
Капитал
Национальные проекты вместо ФЦП 1
В рамках подготовки 100-летнего юбилея Карелии федеральным центром с высокой вероятностью будут реализованы всего два проекта, и оба – в Петрозаводске.
"Для меня это личная трагедия" 1
Сегодня 10:09
Фонды сомнительной эффективности
16.11.2018 14:47
Дефицит сырья обострил аппетит лесного бизнеса 6
16.11.2018 14:04
Работа на опережение: энергетики готовятся к зимнему максимуму нагрузок
14.11.2018 17:18
Вся аналитика

Чтиво

15.11.2018 15:24
Личное мнение
День Республики: праздник без даты 8
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
Невидимая угроза, о которой нужно знать
14.11.2018 09:33
Как Наташка бражку ставила 4
13.11.2018 12:22
Жертвы неполного рабочего дня 4
02.11.2018 12:04
архив чтиво

Медиа

#Карелиянапрокат - БЕЛОГОРЬЕ
Сегодня 17:36
все фото и видео

Опрос

Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»