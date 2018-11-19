Лодку-вепсянку построили в Петрозаводске

Лодку-вепсянку создали по уникальным чертежам, сообщили в Миннаце Карелии.

Судно построено в рамках грантового проекта "Лодка, которая создала нацию!", который реализовала общественная организация "Лига прибалтийско-финских народов".

По данным министерства национальной и региональной политики, древнейшие плавсредства — плоты и долбленки использовались вепсами на малых озерах и речках не только для рыбалки и охоты, но и для перевозки людей, сена и других грузов.

На средних и больших озерах и реках для промыслов и передвижения строили лодки из досок. Многие вепсы сами занимались изготовлением различных традиционных плавсредств и могли обеспечить ими местных жителей. В некоторых деревнях вепсского края многовековые традиции лодкостроения и судоходства сохранились и до нашего времени.

Руководитель лаборатории народного и исторического судостроения Петрозаводского государственного университета и известный мастер-лодочник Тарас Тюпко совместно с командой помощников впервые изготовил традиционную лодку-вепсянку.