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Новости. Спорт
07:15, 05 Ноября 2019
фото: Анна Лопаткина / ВК

Депутат и замминистра из Карелии добыли медали в составе команды зимних пловцов

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Депутат Заксобрания Карелии Анна Лопаткина и замминистра по национальной и региональной политике Григорий Фандеев приняли участие в этапе Кубка мира по зимнему плаванию.

Соревнования проходили в латвийском городе Елагва.

"Завершился второй день первого этапа Кубка мира по зимнему плаванию в Елгаве. Вчера нас порадовало солнышко, при температуре воды 6 градусов. А сегодня весь день был ветер и дождь. Поэтому дистанции давались нам всем не просто. Тем не менее у команды "Виктория" - 18 золотых, 12 серебрянных и 2 бронзовых медалей по итогам второго дня", - рассказала Анна Лопаткина.

"Я плыла все дистанции сегодняшнего дня: 25 метров вольный стиль, брасс, баттерфляй и 50 метров брасс. В итоге сегодня четыре золота. А в целом по итогам двух дней смогла улучшить свои лучшие результаты в кроле на 25 и 50 метров, это радует", - добавила она.

Григорий Фандеев написал в инстаграме о своих успехах в соревнованиях. 

"Хороший день. 3 место на 25 баттерфляй. 4й на 25 брасс (проиграл 2 десятые секунды). 25 кроль и 50 брасс, тоже 4 место! Доволен", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что представители правительства Карелии приняли участие в соревнования по зимнему плаванью в Петрозаводске.

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