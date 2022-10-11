Лось погиб под колесами автомобиля на трассе под Петрозаводском (ВИДЕО и ФОТО 18+)

Авария произошла на трассе у дачного поселка в Кондопожском районе.
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовали фото и видео ДТП, которое произошло вечером 20 октября. На затяжном повороте после моста после Лучевого-1 лось выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля.
Животное погибло. Водитель не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.
«Не пора ли у нас ограждения устанавливать? Как в Ленинградской области», - пишут подписчики.
«В Вологодской губернии круче. Заборы, знаки - все есть», - отвечают комментаторы.
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