Лось показал пятую точку ночному фотографу в Карелии (ФОТОФАКТ)

Стеснительный лось попал в объектив сотрудника заповедника «Костомукшский».

Старшему научному сотруднику заповедника «Костомукшский» Юрию Красовскому удалась ночная фотоохота. Съёмка велась недалеко от отвала ГОКа.

«Лось будто спрашивает: ничего, что я к вам спиной? А может, просто стесняется своих только начавших формироваться рогов?» — пишут в официальном паблике заповедника.

Как отмечают в учреждении, научные сотрудники заповедника приступили к мониторингу состояния окружающей среды в зоне потенциального воздействия ГОКа. Неподалёку от комбината были заложены пробные площадки для ведения мониторинга. Договор на исследования, которые продлятся до конца 2023 года, был недавно подписан с АО «Карельский окатыш».

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