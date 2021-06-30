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Лось показал пятую точку ночному фотографу в Карелии (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
15:02, 01 Июля 2021
фото: © Заповедник «Костомукшский»

Стеснительный лось попал в объектив сотрудника заповедника «Костомукшский».

Старшему научному сотруднику заповедника «Костомукшский» Юрию Красовскому удалась ночная фотоохота. Съёмка велась недалеко от отвала ГОКа.

«Лось будто спрашивает: ничего, что я к вам спиной? А может, просто стесняется своих только начавших формироваться рогов?» — пишут в официальном паблике заповедника.

Как отмечают в учреждении, научные сотрудники заповедника приступили к мониторингу состояния окружающей среды в зоне потенциального воздействия ГОКа. Неподалёку от комбината были заложены пробные площадки для ведения мониторинга. Договор на исследования, которые продлятся до конца 2023 года, был недавно подписан с АО «Карельский окатыш».

Ранее туристы попросили не убивать медведей в заказнике Карелии.

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Комментарии

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Petrovich
2021-07-01 15:08:35
Просто он пока не привился.
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