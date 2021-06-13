Туристы после столкновения с медведями в заказнике в Карелии попросили их не убивать (ФОТО)

Туристы во время помещения архипелага Кузова в Карелии встретились с медведями, теперь посетители опасаются, что животных застрелят.

О встрече с косолапыми написал один из подписчиков группы «Подслушано l Кемь» Вконтакте.

«Острова встретили нас двумя мохнатыми попками, которые и прежде выдавали своё присутствие следами на мокром песке, но никогда не были так беззащитно смелы в своём (!) доме. И я чувствую, эти ушастики будут принесены в жертву!!! Пожалуйста, давайте все вместе сохраним двух медведей, оставшихся на архипелаге! Всколыхните волну! Поддержите меня! Кроме пули, есть иные способы, используя которые можно сделать Кузова безопасными для туристов», — написал авто фото.

В комментариях к этой записи подписчики высказали мнение, что архипелаг Кузова, который имеет статус ландшафтного заказника — не место для туристов.

«У нас одна мысль — убить! На самом деле Кузова их дом.Это не они к нам, а мы к ним припёрлись. Это заповедник (заказник) и для человека должна действовать масса ограничений», — написал один из авторов.

«С какого такого разрешения люди едут на Кузова? Это закрытый для посещения остров, заповедник. Вот и оставьте всех обитателей в покое», - согласен другой подписчик.