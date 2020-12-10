Лошадь откусила нос жителю Петербурга, когда он полез к ней целоваться (ВИДЕО)

Камеры сняли, как лошадь откусила нос пьяному парню в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге пьяный парень полез целоваться к лошади, несмотря на предупреждения наездницы, и лишился носа. Инцидент произошел на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского, сообщает Рен.тв.

В распоряжении журналистов Mash на Мойке появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как наездница слезает с животного, чтобы помощь пострадавшему.

Как стало известно, молодой человек был доставлен в одну из городских больниц, медики оценивают его состояние как средней тяжести.