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Лошадь откусила нос жителю Петербурга, когда он полез к ней целоваться (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
21:30, 10 Декабря 2020
фото: pixabay
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Камеры сняли, как лошадь откусила нос пьяному парню в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге пьяный парень полез целоваться к лошади, несмотря на предупреждения наездницы, и лишился носа. Инцидент произошел на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского, сообщает Рен.тв.

В распоряжении журналистов Mash на Мойке появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как наездница слезает с животного, чтобы помощь пострадавшему.

Как стало известно, молодой человек был доставлен в одну из городских больниц, медики оценивают его состояние как средней тяжести.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-12-10 21:58:07
Лошади должны жить в конюшне, собаки в будке, поросята в свинарнике. Но людишки этого не понимают.
кир
2020-12-10 21:45:30
Пофиг совсем. Это не новость общественно значимая.
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