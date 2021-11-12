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Лошадка появилась в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
10:50, 13 Ноября 2021

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На месте бывших торговых рядов в столице Карелии появился новый арт-объект.

Как рассказали в паблике «Мастерская Зориных», новый арт-объект появился на месте бывших торговых рядов. Лошадка заняла свое место на проспекте Карла Маркса, возле универмага «Карелия-Маркет».

Автор композиции — Владимир Зорин, председатель карельского отделения союза художников России.

Ранее мэр Петрозаводска анонсировал появление привлекательной для горожан и туристов зоны. Помимо арт-объекта, в него также должны войти скамейки и урны.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Hовый
2021-11-13 13:55:39
Седло надо. Все равно будут залезать. Штаны порвут. Или в этом задумка ? :)
Саныч
2021-11-13 12:25:48
Чтобы лишьбыпротив не напакостил, надо в виде арт-объекта ставить бетонный блок метр на метр на метр. И то не факт, что не утащит.
кир
2021-11-13 14:06:57
Саныч, можно сделать, что предлагаешь. А людей новых, где взять? Потомки и темнота 1917 года всё заполонили вокруг. :)
лишьбыпротив
2021-11-13 12:45:28
Саныч, протестуна трунова караулить поставь. :)
Juniper59
2021-11-13 11:49:42
О Господи.
кир
2021-11-13 11:14:06
Сразу фломастером её разрисовать. :)
лишьбыпротив
2021-11-13 11:48:44
кир, железячки тоже ненадолго. Как колокольчики на дереве желаний. Навальнята постараются.
лишьбыпротив
2021-11-13 11:02:00
Больше на лису похожа, но все равно забавная :)
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