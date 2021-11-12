Лошадка появилась в центре Петрозаводска (ФОТО)

На месте бывших торговых рядов в столице Карелии появился новый арт-объект.

Как рассказали в паблике «Мастерская Зориных», новый арт-объект появился на месте бывших торговых рядов. Лошадка заняла свое место на проспекте Карла Маркса, возле универмага «Карелия-Маркет».

Автор композиции — Владимир Зорин, председатель карельского отделения союза художников России.

Ранее мэр Петрозаводска анонсировал появление привлекательной для горожан и туристов зоны. Помимо арт-объекта, в него также должны войти скамейки и урны.