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Любарский: Вскоре в центре Петрозаводска появится лошадка

Новости. Общество
14:18, 20 Октября 2021
фото: © fredscala / instagram

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Глава Петрозаводвка Владимир Любарский рассказал о новом арт-объекте, который в ближайшее время появится в центре города.

На своей странице в соцсети Любарский написал: «Друзья, хочу рассказать о неравнодушных и инициативных петрозаводчанах, которые объединились с социально ответственным бизнесом и готовят интересный подарок городу. В самое ближайшее время на проспекте Карла Маркса появится еще одна зона, которая непременно привлечет горожан и туристов. Креативное сообщество Петрозаводска CreatePtz совместно с рестораном "Большой" и художником Владимиром Зориным установят в районе универмага «Карелия-Маркет» арт-объект с дополненной реальностью, скамейки и урны. При помощи мобильного телефона можно будет увидеть некоторые товары, которые раньше продавались на торговой площади».

Как отметил градоначальник, необычные работы председателя карельского отделения Союза художников России Владимира Зорина хорошо известны горожанам.

«В прошлом году в Петрозаводске появились сразу несколько арт-объектов по его эскизам: "Карельский медведь", "Ряпушка", "Расставим точки над А", "Карельский лес — формула древостоя" и другие. Надеюсь, что и "Лошадка", которая вскоре появится в центре Петрозаводска, придется по вкусу горожанам и туристам», —  отметил Владимир Любарский.

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