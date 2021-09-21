Лоси вышли на трассу в Карелии прямо перед автомобилями (ВИДЕО)

Жители Карелии сняли на видео двух лосей, вышедших на трассу в Сортавальском районе.

Жительница Карелии поделилась в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» видео, на котором запечатлены два лося, вышедшие на дорогу. Как пишет автор видео, встреча с лесными великанами произошла в 5 километрах от поселка Вяртсиля Сортавальского района.

Судя по всему, к людям вышла лосиха с подросшим лосенком. Автомобили на трассе остановились, чтобы пропустить животных — лоси пересекли дорогу и скрылись в лесу.

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