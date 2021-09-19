Житель Петрозаводска спас сову с поврежденным крылом (ФОТО)

Петрозаводчанин спас ястребиную сову, которую вороны загнали в кусты.

Житель Петрозаводска выложил на своей странице в соцсети фото ястребиной совы. Хищную птицу, по его словам, он нашел возле дома в Соломенном в кустах, где сова пряталась от осаждавших ее ворон. Очевидно, птица залетела со стороны расположенного недалеко Ботанического сада.

У совы было повреждено крыло, и горожанин поместил ее домой, чтобы защитить от дальнейших нападок ворон. Как он сообщил, нашлись волонтеры, готовые забрать раненного хищника на лечение.

Ранее житель Лахденпохьи запечатлел белощеких казарок, прогуливавшихся по набережной города.