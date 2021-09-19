Белощекие казарки прогулялись по райцентру Карелии (ФОТО)

Жители Лахденпохья любуются редкими птицами.

В паблике «ЛахденпохьЯ — Навсегда!» опубликовали фото белощеких казарок. Птиц, гуляющих по набережной города, запечатлел Александр Пауков.

«Как же повезло жителям города! Мало того, что птицы очень красивые и необычные для большинства из нас, так еще и совсем близко. Но самое главное — они занесены в Красную книгу Карелии. Казарки — небольшие гуси, гнездятся преимущественно в тундрах России. Их доверчивость объясняется особенностями поведения этого вида (доверчивы почти как кряквы) и бережным отношением к ним на местах зимовки в Западной Европе», — пишут комментаторы в паблике.

По словам автора фото, появление птиц на набережной Лахденпохьи — обычное явление, идет их пролет.