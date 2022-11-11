Лосята-малыши прошли по тропе, где бродят хищники, в национальном парке Карелии (ВИДЕО)

Целая лосиная семья была зафиксирована скрытой камерой в национальном парке «Паанаярви».

В паблике национального парка «Паанаярви» на севере Карелии было выложено летнее видео. На кадрах лосиное семейство проходит по тропе, где, по словам работников парка, фотоловушкой ранее были зафиксированы разные животные, в том числе хищники.

Как объяснили работники парка в комментарии к видео, в течение года часто гибнет второй, более слабый лосенок. При опасности лосиха старается увести с собой хотя бы одного малыша, второй в это время прячется. Поэтому, увидев затаившегося лосенка, следует спокойно уйти, не трогая его — мать вскоре вернется и уведет детеныша.

«А этот бодрый ушастый дуэт, попавший летом в объектив фотоловушки парка „Паанаярви“, шествует за мамой-лосихой по тропе, на которой были зафиксированы фотоловушкой самые разные представители животного мира парка, в том числе и хищники. Поэтому лосята ни на шаг не отстают от родительницы и постоянно поводят ушами-локаторами, вслушиваясь в звуки леса», — рассказали в парке, выразив надежду, что у этого лосиного семейства все будет хорошо.