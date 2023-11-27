Лососинка готова выйти из берегов в Петрозаводске

Из-за скопления шуги уровень воды в Лососинке будет расти в течение пяти дней.
По информации карельского ЦГМС, на реке Лососинка образуется шуга и донный лед, а также наблюдается формирование так называемых зажоров.
В ближайшие пять дней на Лососинке и других реках шуги станет больше, продолжится рост уровня воды.
Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе карельской столицы.
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