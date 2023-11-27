Лососинка готова выйти из берегов в Петрозаводске

Из-за скопления шуги уровень воды в Лососинке будет расти в течение пяти дней.

По информации карельского ЦГМС, на реке Лососинка образуется шуга и донный лед, а также наблюдается формирование так называемых зажоров.



В ближайшие пять дней на Лососинке и других реках шуги станет больше, продолжится рост уровня воды.



Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе карельской столицы.