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Новости. Экономика
09:21, 06 Марта 2019

"ЛОТОС PLAZA" расскажет 8 марта "Венецианские истории"!

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Существует народная примета: если вы встречаете большое количество мужчин с охапками тюльпанов — значит, скоро 8 Марта!

ТРК "ЛОТОС PLAZA" по сложившейся приятной традиции в этот день становится центром притяжения весны и красоты.

В этом году торгово-развлекательный комплекс преобразился в великолепную Венецию, на улицах которой 8 марта раскинется настоящий карнавал, а гостям расскажут завораживающие "Венецианские истории"!

С 14.00 вас ждет множество развлечений и подарков: профессиональные стилисты преобразят всех желающих с помощью весеннего макияжа и праздничных причесок, артисты Государственного Национального театра Республики Карелия помогут погрузиться в атмосферу театрализованного карнавала, а самые удачливые гости получат в подарок билеты на спектакль из репертуара театра.

Сладкоежкам обязательно нужно продегустировать необычные вкусы десертов, а любителям изящных ароматов познакомиться с новинками мира парфюмерии.

Пока мамы посещают бьюти-специалистов, для маленьких гостей будет организована детская игровая площадка, где можно раскрасить сказочный замок, превратиться в любимого героя благодаря аквагриму и принять участие в занимательном мастер-классе "Открытка к 8 марта". А самых активных участников праздника наградят замечательными подарками.

И, конечно, ТРК "ЛОТОС PLAZA" подготовил традиционный комплимент прекрасным гостьям в виде тысячи тюльпанов.

Посвятите "Венецианские истории" самым прекрасным и любимым вместе с ТРК "ЛОТОС PLAZA"!

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