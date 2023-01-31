Ловкий вор наказал за доверчивость четырех жителей города горняков в Карелии

Житель Костомукши, укравший деньги с банковских карт своих знакомых, выслушал приговор, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши поддержала государственное обвинение по уголовному делу о краже в отношении 27-летнего местного жителя.

Установлено, что в сентябре 2020 года ранее судимый за мошенничество мужчина рассказал своему знакомому вымышленную историю. Якобы с банковской карты последнего пытаются похитить деньги.



Злоумышленник предложил приятелю отнести карту в полицию. Тот доверился мужчине, надеясь, что он передаст карточку в правоохранительные органы для расследования. Однако после получения карты и пароля злоумышленник снял более 80 тысяч рублей.



В сентябре 2021 года он позвонил другому своему знакомому и сообщил, что готов вернуть имевшийся долг. Для чего он попросил продиктовать ему номер банковской карты и код из смс-сообщения. В результате со счета очередного потерпевшего было списано 10 тысяч рублей.

Кроме того, в декабре 2020 и марте 2022 года злоумышленник взял у своих знакомых мобильные телефоны под предлогом отправки сообщений своей девушке. Карты владельцев были подключены к услуге «мобильный банк». Костомукшане потеряли в общей сложности более 15 тысяч рублей.

Суд отменил условное осуждение мужчины по предыдущим приговорам и отправил его в колонию строгого режима на 4,5 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Карелии.