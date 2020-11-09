Ложный вызов заставил пожарных искать возгорание в детском саду в Карелии (ВИДЕО)

В Пудоже 6 ноября из-за ложного срабатывания датчиков произошел экстренный вызов пожарных в здание детского сада, сообщили в службе госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В пятницу, 6 ноября, из-за ложного срабатывания датчиков произошел экстренный вызов пожарных по адресу: Пудож, ул.Строителей, 11, здание бывшего детского сада №46 "Горнячок".

По тревоге на место выехали несколько единиц техники и шесть сотрудников пожарных частей города. В ходе разведки установили, что вызов ложный.



Спасатели напомнили, что ложные вызовы или неисправные датчики, которые срабатывают без причины, могут повлечь за собой серьезные последствия. В то время, пока личный состав едет на место несуществующего возгорания, в другом месте может на самом деле гореть здание или требоваться помощь людям.

В данном случае всем повезло - параллельно других ЧС не возникало.