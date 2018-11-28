Лучшего командира студенческого отряда выберут в Сортавале

Студенческие отряды Карелии соберутся с 30 ноября по 2 декабря на слете в Сортавале, участниками которого станут более 100 представителей движения.

По данным пресс-службы Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту республики, программа слета включает образовательные тренинги и мастер-классы, а также ряд конкурсов. В Сортавале выберут лучшего командира студенческого отряда Карелии, лучший студенческий отряд республики и др.

Торжественное открытие Слета состоится 30 ноября в 20.00 в актовом зале Сортавальского колледжа.