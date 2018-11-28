Лучшего командира студенческого отряда выберут в Сортавале

Новости по теме
Загрузка...
Студенческие отряды Карелии соберутся с 30 ноября по 2 декабря на слете в Сортавале, участниками которого станут более 100 представителей движения.
По данным пресс-службы Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту республики, программа слета включает образовательные тренинги и мастер-классы, а также ряд конкурсов. В Сортавале выберут лучшего командира студенческого отряда Карелии, лучший студенческий отряд республики и др.
Торжественное открытие Слета состоится 30 ноября в 20.00 в актовом зале Сортавальского колледжа.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
27.11.2018, 19:10
21.11.2018, 11:40
23.11.2018, 20:20
25.11.2018, 09:30
27.11.2018, 11:26
21.11.2018, 19:40
Аналитика
Сегодня 13:52
Капитал
Карельским парламентариям предстоит принять бюджет, который грозит республике существенным урезанием социальных расходов.
27.11.2018 15:39
27.11.2018 15:35
27.11.2018 13:29
26.11.2018 10:46
Чтиво
Сегодня 16:03
Без политики
В минувшие выходные в Петрозаводске прошел представительный турнир по боксу на призы АО "Прионежская сетевая компания".
27.11.2018 11:14
23.11.2018 13:09
22.11.2018 11:19
Медиа
27.11.2018 13:42
Опрос
Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?
Комментарии