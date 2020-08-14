Лучшие звонари Карелии соберутся на острове Кижи

Дни колокольных звонов на острове Кижи состоятся 18-20 августа.
Как сообщается в паблике музея-заповедника, жителей и гостей острова "Кижи"порадуют:
- Игорь Хуттер, звонарь музея-заповедника "Кижи" и Петрозаводской и Карельской Епархии;
- Игорь Архипов, руководитель ансамбля "Тойве" ПетрГУ, звонарь храма Пантелеймона Целителя;
- Алексей Нестеров, звонарь Спасо-Кижского погоста;
- Кирилл Гуреев, звонарь храма Илии Пророка и храма Архистратига Михаила в посёлке Чална;
- Надежда Быкадорова, звонарь храма Илии Пророка в Петрозаводске.
Программа колокольных звонов 18 августа:
12.00-15.30 – колокольные звоны, часовня Архангела Михаила из деревни Леликозеро;
15.30-16.00 – колокольные звоны, колокольня Кижского Погоста.
19 августа:
9.30-10.00, 12.00 – колокольные звоны, колокольня Кижского Погоста;
12.00-19.00 – колокольные звоны, часовня Архангела Михаила из деревни Леликозеро.
20 августа:
9.00-15.00 – колокольные звоны, часовня Архангела Михаила из деревни Леликозеро.
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