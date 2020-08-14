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Лучшие звонари Карелии соберутся на острове Кижи

Новости. Общество
11:52, 15 Августа 2020
фото: © Паблик музея-заповедника "Кижи"
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Дни колокольных звонов на острове Кижи состоятся 18-20 августа.

Как сообщается в паблике музея-заповедника, жителей и гостей острова "Кижи"порадуют:

- Игорь Хуттер, звонарь музея-заповедника "Кижи" и Петрозаводской и Карельской Епархии;

- Игорь Архипов, руководитель ансамбля "Тойве" ПетрГУ, звонарь храма Пантелеймона Целителя;

- Алексей Нестеров, звонарь Спасо-Кижского погоста;

- Кирилл Гуреев, звонарь храма Илии Пророка и храма Архистратига Михаила в посёлке Чална;

- Надежда Быкадорова, звонарь храма Илии Пророка в Петрозаводске.

Программа колокольных звонов 18 августа:

12.00-15.30 – колокольные звоны, часовня Архангела Михаила из деревни Леликозеро;

15.30-16.00 – колокольные звоны, колокольня Кижского Погоста.

19 августа:

9.30-10.00, 12.00 – колокольные звоны, колокольня Кижского Погоста;

12.00-19.00 – колокольные звоны, часовня Архангела Михаила из деревни Леликозеро.

20 августа:

9.00-15.00 – колокольные звоны, часовня Архангела Михаила из деревни Леликозеро.

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