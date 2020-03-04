Лучших автопапу и автомаму выбрали в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска провела традиционный конкурс в новом формате, сообщили в городской мэрии.

Новация состязаний "Автомама - Автопапа - 2020" позволила по-новому взглянуть на привычное поведение за рулем. К удивлению участников, превышение установленной скорости движения даже на 1 км/час согласно правилам проведения экзаменов считается грубым нарушением, наряду с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

Отдельно были отмечены конкурсанты, которые безошибочно справились с теоретическим заданием повышенной сложности.

"Большая часть отличников – мужчины, получившие свое водительские удостоверения более 10 лет назад. Они признаются, что без специальной подготовки не добились бы такого результата. Именно необходимость подготовки отпугивает многих потенциальных участников", – отмечают организаторы конкурса.

Переходящие кубки и сладкие призы получили Петр Палатин и Ольга Илюкевич.

Ранее в Петрозаводске запустили конкурс для волонтеров-борцов с вандализмом.