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В Петрозаводске запускают конкурс для волонтеров-борцов с вандализмом

Новости. Общество
16:50, 13 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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Активных петрозаводчан приглашают принять участие в конкурсе грантов "Сознательный горожанин", цель которого - противодействие уличному вандализму.

С 15 февраля по 5 марта для волонтерских организаций и просто неравнодушных жителей столицы Карелии проводится конкурс грантов "Сознательный горожанин". Участники состязания смогут представить на суд комиссии свои проекты, которые помогут в решении проблемы вандализма.

"Петрозаводск сейчас готовится к празднованию 100-летия образования Карелии, выделены довольно серьезные деньги на мероприятия. Основные средства пойдут на улучшение инфраструктуры города. В частности, запланирован ремонт фасадов 50 зданий в историческом центре, будут благоустраиваться парки, скверы, создаваться спортивные площадки в разных районах Петрозаводска. Будет продолжен ремонт дорог и тротуаров. Кроме того, в Петрозаводске реализуются национальные и партийные проекты по благоустройству дворовых и общественных территорий. В связи с этим очень остро стоит проблема вандализма на территориях города. Поэтому мы хотим, чтобы волонтеры предложили свои идеи для решения данной проблематики.", - сказал на брифинге, посвященном запуску конкурса, спикер Петросовета Геннадий Боднарчук.

Организатором конкурса выступило общественное движение "Петрозаводск – любимая столица". Его руководитель Екатерина Реутова напомнила, что движение было создано для того, чтобы помочь Петрозаводску в принятии закона о столичном статусе. Этот закон был необходим: Петрозаводск остро нуждался в дополнительных финансовых ресурсах, без которых было невозможно заниматься городским благоустройством. Более 40 тысяч горожан поддержали нашу инициативу. И этот закон был успешно принят.


© Столица на Онего

"В настоящее время город имеет возможность участвовать в различных проектах, он преображается на глазах. И сегодня важно, все это сохранить. Наше движение будет вести большую просветительскую работу в образовательных учреждениях по профилактике вандализма. Но большие надежды мы возлагаем на конкурс грантов "Сознательный горожанин", который позволит петрозаводчанам предложить свои формы работы по предотвращению вандальных действий. Его участниками могут быть горожане от 14 лет. Призовой фонд конкурса – 120 тысяч рублей. По итогам конкурса, которые подведем 10 марта, будут определены три победителя", - рассказала Екатерина Реутова.

Заявки на конкурс будут приниматься с 14 февраля по 5 марта 2020 года в сообществе "Петрозаводск – любимая столица" в социальной сети "ВКонтакте".

Организаторы мероприятия рассчитывают на активность петрозаводчан.

"Когда выламывают ограждения на мостах, крушат ативандальные детские площадки, это может нести угрозу жизни и безопасности горожан. И каждый петрозаводчанин должен понимать, что если сегодня это не коснулось его и его семьи, то завтра ситуация может измениться. Мы не можем ограничить творческий полет, например, молодежи, рисующей граффити, но позволять разрисовывать отремонтированные фасады домов в городе нельзя. Будем управлять этими процессами. Выделим для граффити отдельные территории. И мы ждем интересных проектов, с рациональным зерном, от участников конкурса", - подытожил спикер Петросовета.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Koira
2020-02-13 17:37:47
Пусть гена на стрелки ходит, молодость за одно вспомнит
zanoza
2020-02-13 17:06:35
Пока конкурсы проводят, Пименовский мост разберут вандалы под шумок.
новый
2020-02-13 16:55:24
А потом ножиком пырнут в темном переулке. Пусть сами антивандалят и волонтерят.
Гость
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