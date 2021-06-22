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Лучших сотрудников рабочих профессий наградили в Петрозаводске

Новости. Общество
14:36, 22 Июня 2021
фото: © «РКС-Петрозаводск»

В сквере «Аквамарин» 21 июня состоялось торжественное награждение победителей и призеров конкурса профессионального мастерства «Дока-2021» среди сотрудников «РКС-Петрозаводск».

«Дока» — конкурс рабочих профессий «Российских коммунальных систем». В этом году он состоялся уже в девятый раз. Конкурс проходит в несколько этапов. Первый этап — региональный, следующий — среди всех подразделений регионов присутствия «РКС», а таких регионов девять. К сожалению, в этом году межрегионального этапа из-за пандемии не будет, но, несмотря на это, конкурс состоялся, и каждая компания выбрала лучших среди своих работников.

В «РКС-Петрозаводск» призерами «Доки» стали 30 сотрудников АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети». На торжественном вручении главный управляющий директор Александр Владимирович Сафронов поблагодарил победителей за проделанную работу и мастерство, а также вручил дипломы.

Победители «Доки» в течение года будут получать надбавку к заработной плате за профессиональное мастерство. За звание лучших работников боролись слесари, сварщики, машинисты экскаваторов, водители автомобилей, электромонтеры и лаборанты. Эти люди обеспечивают нам комфортную жизнь, и труд их не терпит остановок ни в мороз, ни в зной, и даже во время пандемии предприятие жизнеобеспечения не останавливается работать ни на минуту. Спасибо профессионалам своего дела за то, что в наших домах есть вода, свет и тепло!

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