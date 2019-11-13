Лучших управленцев ЖКХ Северо-Запада наградили в Мурманске

В рамках ежегодной выставки-конференции "СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс-2019" 12 ноября прошел круглый стол на тему "Актуальные вопросы взаимодействия управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций".

Круглый стол организован ПАО "ТГК-1" и ПАО "Мурманская ТЭЦ".

На мероприятии энергетики совместно с представителями органов власти, управляющих организаций Санкт-Петербурга, Республики Карелии, Мурманской области и Москвы, а также экспертами отрасли обсудили вопросы выстраивания отношений на рынке жилищно-коммунального хозяйства.

Одной из важных тем дискуссии стал переход на прямые договоры и разделение сфер ответственности по предоставлению коммунальных услуг и обслуживанию внутридомовых коммуникаций.

"Несмотря на большой опыт и прямых расчетов, и прямых договоров, остается ряд вопросов, которые можно решить только в диалоге ресурсников, управляющих компаний и, что очень важно, жителей. Опыт показывает, что и платежная дисциплина, и порядок в доме напрямую зависят от инициативы людей и добросовестности управленцев. Наш проект как раз направлен на постоянную дискуссию и поиск эффективных механизмов взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг, тиражирование лучшего опыта управленцев жилищно-коммунальной сферы из разных регионов", – отметила начальник департамента по правовым вопросам ПАО "ТГК-1" Елена Михайлова.

В завершении круглого стола прошло вручение межрегиональной премии "Образцовый управдом" по итогам рейтинга потребителей тепловой энергии. В Санкт-Петербурге награды удостоена председатель правления ЖСК "№327" Елена Кремнева. В Петрозаводске почетный приз вручен директору ООО "УК Фирма Комфорт" Павлу Старостину. В Мурманской области отмечены председатель ТСЖ "ул. Радищева, 15" Анатолий Драчук и председатель ТСН "Самойловой 12" Юлия Палеева.

Подробную информацию о сбытовой деятельности компаний также можно получить на странице "ТГК-1 – жителям" в социальной сети ВКонтакте.

Справка

"Образцовый управдом" – проект, разработанный для популяризации лучших практик в сфере ЖКХ и налаживания платежной дисциплины за поставленные ресурсы, а также создания единой площадки для обмена опытом энергетиков, представителей власти и управленцев жилищно-коммунальной отрасли.

ПАО "ТГК-1" — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. "ТГК-1" объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.

ПАО "Мурманская ТЭЦ" является крупнейшим поставщиком тепловой энергии в Мурманской области, обеспечивает теплоснабжение 75% потребителей города Мурманска.