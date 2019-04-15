Лук с картошкой не разрешили провезти из Финляндии в Карелию

Лук-севок, картофель и семена газонных трав были возвращены в Финляндию, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

С 8 по 14 апреля в пункте пропуска "Вяртсиля" инспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Карелия были пресечены 4 попытки ввоза семенного и посадочного материала в Россию без фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции.

Так, 8 апреля наша соотечественница, в настоящий момент проживающая в Финляндии, перевозила с собой лук-севок в 3 пакетах общим весом 1,45 кг.

Также 8 апреля гражданин Финляндии, направляясь в Карелию, вез 1,4 кг продовольственного картофеля. В связи с тем, что продовольственный картофель может использоваться как посадочный, его тоже можно ввозить в страну только в сопровождении фитосанитарного сертификата.

11 апреля житель Олонецкого района, пересекая границу, вез в ручной клади упаковку семян редиса, 5 упаковок семян салата, по 2 пачки семян петрушки и моркови, а также 3 упаковки семян настурции и обриеты.

В этот же день жительница Лахденпохьи пыталась провезти через границу 1,6 кг семян газонных трав.

Вся продукция была возвращена в Финляндию. В отношении физических лиц составлены протоколы об административных правонарушениях.