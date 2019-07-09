Лукашенко рассказал, зачем поедет с Путиным на Валаам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в запланированном посещении Валаама вместе с главой российского государства Владимиром Путиным нет никакой конспирологии и тайн.

Лукашенко сообщал, что в рамках рабочей поездки на Форум регионов Белоруссии и России в Санкт-Петербург 17-18 июля рассчитывает на переговоры с Путиным.



Белорусский президент добавил, что запланирована поездка на Валаам, пошутив, что два лидера поедут "на Валаам молиться", пишет издание "РИА Новости".

"Уже все газеты у нас, особенно оппозиционные (пишут о предстоящих переговорах - ред.): что они (президенты Белоруссии и РФ - ред.) будут тайно решать на Валааме? Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение показать мне, это (монастырь – ред.) наша православная святыня, я там просто должен побывать", – сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой.