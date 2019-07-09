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Новости. Общество
13:35, 09 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Алексей Дружинин

Лукашенко рассказал, зачем поедет с Путиным на Валаам

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в запланированном посещении Валаама вместе с главой российского государства Владимиром Путиным нет никакой конспирологии и тайн.

Лукашенко сообщал, что в рамках рабочей поездки на Форум регионов Белоруссии и России в Санкт-Петербург 17-18 июля рассчитывает на переговоры с Путиным.

Белорусский президент добавил, что запланирована поездка на Валаам, пошутив, что два лидера поедут "на Валаам молиться", пишет издание "РИА Новости".  

"Уже все газеты у нас, особенно оппозиционные (пишут о предстоящих переговорах - ред.): что они (президенты Белоруссии и РФ - ред.) будут тайно решать на Валааме? Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение показать мне, это (монастырь – ред.) наша православная святыня, я там просто должен побывать", – сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой.

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