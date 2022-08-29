«Лысые газоны» Петрозаводска защитили от пешеходов каменными дорожками

В Петрозаводске на газонах у ЗАГСа выложили камнем пешеходные дорожки, чтобы люди не вытаптывали траву.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский написал, что из-за пешеходов на набережной у ЗАГСа все время «лысые газоны».

И опубликовал фото, на котором запечатлел, как на газонах появились каменные дорожки, по которым можно ходить, не вытаптывая траву.

«Просьба автомобилистам — сделано и для вас, друзья, пользуйтесь, не топчите траву!», — подписал Владимир Любарский в комментарии к фото.