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Новости. Происшествия
16:21, 20 Марта 2018

Лыжник умер при переходе Онежского озера

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В Петрозаводске 32-летний лыжник умер на льду Онежского озера, сообщили в Следкоме Карелии.

Следственным отделом по городу Петрозаводск проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на льду Онежского озера.

В минувший понедельник, 19 марта, на льду Петрозаводской губы Онежского озера обнаружено тело 32-летнего мужчины.

По предварительным данным накануне мужчина на лыжах совершал переход по льду Онежского озера и при возвращении назад не смог самостоятельно добраться до берега и скончался.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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