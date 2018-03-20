Лыжник умер при переходе Онежского озера

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В Петрозаводске 32-летний лыжник умер на льду Онежского озера, сообщили в Следкоме Карелии.
Следственным отделом по городу Петрозаводск проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на льду Онежского озера.
В минувший понедельник, 19 марта, на льду Петрозаводской губы Онежского озера обнаружено тело 32-летнего мужчины.
По предварительным данным накануне мужчина на лыжах совершал переход по льду Онежского озера и при возвращении назад не смог самостоятельно добраться до берега и скончался.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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