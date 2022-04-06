Лыжница из Карелии стала первой в гонке на 30 км на Первенстве России

Сегежанка Ольга Жолудева заняла первое место в классическом масс-старте на Первенстве России.

По сообщению Минобразования и спорта Карелии, сегодня, 7 апреля, в Апатитах прошел масс-старт 30 км классическим стилем в рамках Первенства России по лыжным гонкам среди юниорок.

Сегежская лыжница, член юниорской сборной России Ольга Жолудева с первых километров захватила лидерство и уверенно финишировала первой с результатом 1.46.16. Карельской спортсменке уступили лыжницы из Коми и Москвы, отстав от лидера на 42 и 44 секунды соответственно.

Ранее сообщалось, спортсменка из Карелии вошла в топ-5 сильнейших марафонцев на Чемпионате России по марафону.