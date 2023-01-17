Лыжница из Карелии завоевала «бронзу» на чемпионате России

Спортсменка из Карелии Ольга Аристова заняла третье место в чемпионате России по лыжному двоеборью.

Об этом сообщили в министерстве образования и спорта республики.

Соревнования проходили в Нижнем Тагиле.

Ольга Аристова занимается в училище олимпийского резерва в Кондопоге у тренера Александра Колчанова.

Лыжное двоеборье сочетает прыжки с трамплина и гонки.