Лыжную трассу "Фонтаны" в Петрозаводске осветят за 4,6 млн рублей

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В правительстве Карелии рассказали о планах осветить лыжную трассу "Фантаны", а также об увеличении финансирования спорта.
На заседании Заксобрания Карелии 24 января приняли решение об увеличении финансирования спорта на 36 млн рублей – общая сумма составит более 97 млн рублей.
Дополнительные средства будут переданы районам на развитие спорта. Их можно будет направить на приобретение инвентаря, выезды спортсменов на соревнования, поощрение тренерского состава за высокие результаты воспитанников.
Отдельная сумма в 4,6 млн рублей предусмотрена на освещение лыжной трассы "Фонтаны".
Для освещения всего маршрута нужно больше средств, но первый этап в 1,7 км планируют выполнить уже в этом году.
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