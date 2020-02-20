Лыжную трассу в Петрозаводске "завалили" снегом для фестиваля KareliaSkiFest (ВИДЕО)

Трассу готовят для лыжного фестиваля KareliaSkiFest.

"Лыжный фестиваль KareliaSkiFest состоится! Организаторы продолжают готовить трассу. Сегодня на Фонтаны завезли 35 самосвалов снега из Н. Лососинного", – написал на своей странице "ВКонтакте" министр спорта Алексей Ермашов.

В Петрозаводске 22-23 февраля пройдёт международный фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest. Его главным событием вновь станет одноимённый марафон.



Из-за аномально тёплой зимы длина лыжного круга на трассе "Фонтаны" сокращена до 5 км.

В программе также семейные и детские гонки, лыжные гонки с собаками, гонки на традиционных санях, спортивное ориентирование, зимние забавы и полевая кухня.

Напомним, изменится схема движения транспорта на Кукковке и на Древлянке.

Автор ролика – Татьяна Мурадова, пресс-секретарь Минспорта Карелии.