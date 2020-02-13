Схема движения изменится в Петрозаводске в связи с проведением фестиваля KareliaSkiFest

Изменится схема движения транспорта на Кукковке и на Древлянке, сообщили в мэрии Петрозаводска.

22 и 23 февраля с 9.00 до 16.00 на Кукковке и на Древлянке будет запрещена остановка на участках Лесного проспекта в районе въезда на лыжную трассу "Фонтаны", а также Комсомольского проспекта в зоне подъезда к спортивному комплексу "Курган".

Ограничения введены в целях безопасности на время проведения спортивно-массовых мероприятий. В Петрозаводске пройдет международный фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest. Также на время соревнований будет перекрыто движение на некоторых въездах в сторону "Фонтанов" и "Кургана".

Администрация Петрозаводска просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Напомним, более полутора тысяч человек из разных стран ожидают на фестивале KareliaSkiFest в Петрозаводске.