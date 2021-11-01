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Лыжный фестиваль из Карелии победил в региональном финале Национальной премии туризма

Новости. Спорт
18:00, 01 Ноября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Проект KareliaSkiFest — победитель регионального финала X Национальной премии событийного туризма, рассказали в Минспорта Карелии.

Международный фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest занял первое место в региональном финале X Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards 2021 в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта».

Финал Национальной премии Russian Event Awards пройдет в декабре в Ульяновске.

Лыжный фестиваль KareliaSkiFest — крупнейшее лыжное мероприятие Карелии. В 2021 году в нем приняли участие более 1500 человек из 43 регионов России.

В 2022 году KareliaSkiFest пройдет в шестой раз. В программе не только гонки классическим и коньковым ходом, но и дистанции для юных лыжников, а также гонки с собаками. В этом году участники впервые могут испытать свои силы в ночной гонке по заснеженному карельскому лесу.

Лыжные марафоны KareliaSkiFest входят в пятерку самых массовых лыжных марафонов России. В 2022 году проект KareliaSkiFest включен в событийный календарь FIS (Международная федерация зимних видов спорта) и в номинации российской любительской серии RussiaLoppet.

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Комментарии

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лишьбыпротив
2021-11-01 18:04:41
Дастиш фантастиш.
Гость
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