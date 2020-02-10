Лыжный фестиваль "Тропами Метсолы" пройдет в Карелии

Лыжников приглашают на фестиваль 16 февраля, сообщили в Минспорта Карелии.
Для спортсменов подготовлены:
- живописные трассы на 25 и 12,5 км;
- тёплый домик для переодевания до и после соревнований;
- широкий старт на озере возле смотровой вышки;
- поддержка зрителей на финише;
- церемония награждения победителей;
- дипломы всем участникам соревнований.
Кроме того в программе:
- хоккей;
- прогулки на снегоступах;
- катание с горки на санках и ватрушках;
- игры в "Кююккя";
- чудо-лыжи;
- показ фильмов в кинотеатре;
- эстафеты
- лыжный спринт на 100 метров.
Фестиваль пройдет на ул. Приозёрной, 2. Вход свободный.
Подробнее в официальной группе.
Ранее олимпийская чемпионка приняла участие в массовой лыжной гонке в Петрозаводске.
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