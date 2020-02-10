Лыжный фестиваль "Тропами Метсолы" пройдет в Карелии

Лыжников приглашают на фестиваль 16 февраля, сообщили в Минспорта Карелии.

Для спортсменов подготовлены:



- живописные трассы на 25 и 12,5 км;

- тёплый домик для переодевания до и после соревнований;

- широкий старт на озере возле смотровой вышки;

- поддержка зрителей на финише;

- церемония награждения победителей;

- дипломы всем участникам соревнований.

Кроме того в программе:



- хоккей;

- прогулки на снегоступах;

- катание с горки на санках и ватрушках;

- игры в "Кююккя";

- чудо-лыжи;

- показ фильмов в кинотеатре;

- эстафеты

- лыжный спринт на 100 метров.

Фестиваль пройдет на ул. Приозёрной, 2. Вход свободный.

Подробнее в официальной группе.

Ранее олимпийская чемпионка приняла участие в массовой лыжной гонке в Петрозаводске.