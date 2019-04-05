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Новости. Криминал
18:20, 05 Апреля 2019
фото: Росгвардия Карелии

Лжепожарные продали пенсионерке в Карелии датчик задымления в 10 раз дороже реальной цены

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В Медвежьегорске сотрудники вневедомственной охраны задержали граждан, торговавших с рук сомнительным оборудованием, сообщили в Росгвардии Карелии.

Днём 4 апреля на улице Советской в Медвежьегорске к группе задержания районного отдела вневедомственной охраны обратилась встревоженная женщина пенсионного возраста.

Она сообщила, что только что купила у каких-то мужчин прибор, который, по словам "продавцов", должен предупреждать об опасности в случае возгорания. Немного подумав, женщина поняла, что переплатила, и не ошиблась: датчик, реагирующий на задымление, в магазине стоит 250 рублей – при покупке у незнакомцев он обошёлся в 2 тысячи.

Выяснив приметы, сотрудники доложили ситуацию в дежурную часть и приступили к отработке территории. Буквально через три квартала были замечены двое мужчин, внешне соответствующих описанию. При установлении личностей выяснилось, что граждане не местные. Один зарегистрирован в Калининграде, второй – в Амурской области. Обоим около тридцати лет. Они настаивали, что являются представителями небольшой фирмы, но на месте доказать это не смогли. Задержанные переданы в полицию.

Гражданка, считающая себя жертвой мошенничества, написала заявление. В тот же день в отделе внутренних дел зарегистрировано еще 5 подобных сообщений, в трёх случаях люди ничего не купили, но позвонили в полицию и рассказали о странных гражданах, которые представляются инспекторами пожарной охраны, убеждают позаботиться о безопасности и предлагают оборудовать помещение приборами за сумму от 5 до 15 тысяч рублей. По всем фактам ведётся проверка.

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