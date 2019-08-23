Лжесотрудник банка опустошил банковскую карту жительницы Карелии

Женщина лишилась более 10 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Лахденпохьи в разгар рабочего дня ответила на входящий звонок из другого региона. Абонент представился работником банка и сообщил, что со счета женщины похищены все средства.

"Осталось всего 145 рублей. Но мы можем сейчас провести операцию по блокировке действий злоумышленников и вернуть Ваши средства", – рассказал неизвестный.

Стараясь не поддаваться панике, горожанка решила через мобильное приложение проверить слова "менеджера". Но мужчина настойчиво отвлекал ее внимание, торопил и не оставлял в разговоре пауз для раздумий. Ему потребовались последние четыре цифры номера банковской карты, трехзначный код на обратной стороне.

У женщины списали более 10 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.