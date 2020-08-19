Лжесотрудник Роспотребнадзора оставил пенсионерку из Петрозаводска без 227 тысяч рублей

В Петрозаводске 84-летняя женщина перевела мнимому сотруднику Роспотребнадзора Москвы все свои сбережения – 227 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции в Петрозаводске поступило заявление от 84-летней горожанки. В один из августовских дней ей на мобильный телефон позвонил неизвестный. Он представился "делопроизводителем контрольно-ревизионной комиссии Роспотребнадзора РФ Москвы".

Телефонный собеседник сообщил, что женщине положена компенсация за купленные ранее лекарства. Якобы приобретенное средство от боли в суставах оказалось опасным для жизни и здоровья, за что потребительнице положена выплата в размере 450 тысяч рублей. Внушительную сумму, по заверениям звонящего, должны были оформить в виде сертификата в иностранной валюте.

Петрозаводчанка согласилась на получение компенсации, однако, для ее получения было необходимо оплатить пошлину, страховку, оформление документов и доставку сертификата. Незнакомцы-мошенники в течение нескольких дней уговорили пожилую женщину оплатить все вышеперечисленные расходы несколькими переводами. Так, в первый день она перевела на неизвестный счет 35 тысяч рублей, в следующий – 45 тысяч, а следом ещё 67 тысяч и 80 тысяч рублей. После того, как пенсионерка призналась телефонным визави, что больше не располагает денежными накоплениями, связь с ними прервалась. Так, потеряв 227 тысяч рублей и не дождавшись обещанной компенсации, горожанка обратилась в полицию.

В настоящее время по заявлению проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Карелии напоминает: не доверяйте незнакомым телефонным собеседникам, которые предлагают получить денежные компенсации за лекарственные препараты и БАДы. Никогда не переводите денежные средства на незнакомые вам счета под руководством неизвестных! Уточняйте информацию о положенных вам выплатах самостоятельно по официальным каналам в компетентных организациях.