Лжесотрудники банка лишили пенсионера из Карелии крупной суммы денег

В полицию Петрозаводска обратился 62-летний горожанин с заявлением о краже денег с карты, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что его по телефону ввели в заблуждение мошенники и лишили 60 тысяч рублей.

Накануне днем, 4 декабря, заявителю на мобильный телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Женщина сообщила, что петрозаводчанину одобрен кредит почти на один миллион рублей, а также уточнила, есть ли у него банковская карта для зачисления данной суммы.

Пенсионер, не разбираясь в банковских продуктах, поверил звонившей и подтвердил наличие карты. Далее незнакомка убедила пенсионера в том, что за оформление кредита необходимо перевести на некий счет 17,2 тысяч рублей, а также 42,8 тысячи рублей за страхование крупной суммы.

Мужчина последовал указаниям и через банкомат перевел денежные средства на продиктованный по телефону счет. После этого гражданину снова позвонили. На этот раз абонент представился "сотрудником безопасности" того же банка и сообщил о необходимости перевода более 8 тысяч рублей на электронный кошелек за предоставление некого оборудования.

В этот момент гражданин осознал, что разговаривал с мошенниками, не стал совершать операции, заблокировал банковскую карту, обратился к правоохранителям.