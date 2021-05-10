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Магазин на севере Карелии дважды за вечер подвергался набегам любителей халявного алкоголя

Новости. Происшествия
10:19, 11 Мая 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В Сегеже вечером 10 мая злоумышленники дважды пытались обокрасть магазин, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Вечером 10 мая на пульт Сегежского отдела вневедомственной охраны поступило два вызова о сработке тревожной сигнализации в сетевом магазине на улице Ленина.

В первом случае 48-летний сегежанин попытался пронести мимо кассы бутылку крепкого спиртного. А спустя менее двух часов была зарегистрирована еще одна попытка хищения — 28-летний гражданин хотел незаметно вынести из торгового заведения корм для животных и спиртное.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителей и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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