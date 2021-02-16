Магазин на севере Карелии продавал без лицензии лекарства для животных

Индивидуальный предприниматель в Беломорске продавала лекарственные ветеринарные препараты с нарушением лицензии, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В январе в Управление Россельхознадзора по Карелии поступило обращение от Республиканского центра ветеринарии и консультирования о фактах продажи препаратов для ветеринарного применения в магазине, не имеющем на это лицензии.

Так, по переданной информации, 20 января в магазине были реализованы противогельминтные препараты.

Магазин в Беломорске принадлежит индивидуальному предпринимателю, имеющему лицензию на ведение фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, но в лицензию адрес вышеназванного магазина не включен.

В отношении индивидуального предпринимателя Управление составило протокол об административном правонарушении, который направлен на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Карелия.