Магазин в Петрозаводске дважды за выходные стал ареной для бесчинств 29-летнего дебошира

Сотрудники Росгвардии задержали несколько нарушителей на охраняемых объектах Карелии.

На выходных сотрудники вневедомственной охраны несколько раз выезжали по тревоге в сетевые магазины Петрозаводска и Олонца.

Так, 29-летнего петрозаводчанина задерживали в одном и том же магазине дважды, 6 и 7 августа. Мужчина пил спиртное прямо в торговом зале, не оплачивая, пытался вынести продукты, а на замечания не реагировал и вел себя агрессивно.

Кроме него, в выходные были задержаны 53-летняя и 50-летний олончане, а также петрозаводчане 35, 43 и 29 лет. Все они пытались вынести из магазинов алкоголь и продукты питания.

Все задержанные переданы полиции для дальнейшего разбирательств.