Магазинам в Карелии для борьбы коронавирусом рекомендовано дольше работать перед Новым годом

Власти Карелии рекомендовали торговым центрам увеличить время работы в предновогодние дни, чтобы уменьшить скопление людей для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщил глава республики, это делается для того, чтобы избежать предновогоднего ажиотажа.

"Чтобы максимально избежать предновогоднего ажиотажа в магазинах и торговых центрах мы предлагаем им увеличить время работы. А для того, чтобы жители республики могли заблаговременно запастись новогодними подарками и купить продукты к новогоднему столу, работодателям рекомендовано произвести выплату зарплаты за декабрь до 25 числа этого месяца", – пояснил Артур Парфенчиков.

О всех "антивирусных" правилах, которые будут действовать во время новогодних праздников, читайте в статье "Вместо локдауна".