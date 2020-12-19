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Магазинам в Карелии для борьбы коронавирусом рекомендовано дольше работать перед Новым годом

Новости. Общество
15:01, 20 Декабря 2020
фото: © Илья Питалев/ТАСС
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Власти Карелии рекомендовали торговым центрам увеличить время работы в предновогодние дни, чтобы уменьшить скопление людей для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщил глава республики, это делается для того, чтобы избежать предновогоднего ажиотажа.

"Чтобы максимально избежать предновогоднего ажиотажа в магазинах и торговых центрах мы предлагаем им увеличить время работы. А для того, чтобы жители республики могли заблаговременно запастись новогодними подарками и купить продукты к новогоднему столу, работодателям рекомендовано произвести выплату зарплаты за декабрь до 25 числа этого месяца", – пояснил Артур Парфенчиков.

О всех "антивирусных" правилах, которые будут действовать во время новогодних праздников, читайте в статье "Вместо локдауна".

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