Магазины Петрозаводска, где продают товары без упаковки, появятся на карте «Гринпис»

«Гринпис» призывает покупать товары только в тех торговых точках, где их продают без упаковки — это помогает не производить дополнительные отходы.

Такие магазины будут нанесены на специальную карту городов России, в том числе, Петрозаводска.

«Скоро на Recyclemap появятся точки в десятках регионах страны, где можно купить продукты в свою тару, зашить платье, налить воду в свою бутылку, арендовать, починить или взять вещи бесплатно, но при этом сохранить природу и не создавать отходы. Среди таких мест — ремонтные мастерские, магазины без упаковки, секонд-хенды, кафе, где наливают напитки в свою кружку, питьевые фонтанчики и многое другое», — пояснили в Гринпис.

Экологи призвали жителей Петрозаводска присылать адреса таких торговых точек.

«Переработка помогает в борьбе с мусорным кризисом в России, но одна она не справится. Только производя меньше отходов можно изменить ситуацию, предотвратить разрушение экосистем, остановить рост свалок, загрязнение водоёмов и лесов и спасти животных», — считают экологи.

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