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Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
14:34, 07 Января 2021
фото: Столица на Онего
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В спортивном центре "Ягуар", где предполагалось открыть спортивные залы, продолжают появляться торговые точки.

В новом физкультурно-оздоровительном центре "Ягуар", который находится на Древлянке, открылся очередной магазин. На третьем этаже здания будут торговать некими бытовыми товарами. Прежде в постройке, в которой должны были заниматься спортсмены, уже начали продавать пиво и пиццу.

Местный ФОК получил название "Ягуар", как и мини-рынок, который располагался на этой территории до строительства спорткомплекса. Ранее сообщалось, что площади объекта займут залы для различных спортивных занятий. Однако постепенно территорию "Ягуара" захватила торговля.

Напомним, земельные участки были предоставлены ООО "Спортком" в аренду для размещения объекта физкультурно-спортивного назначения. Компания должна была построить на месте снесенного рынка "Ягуар" спорткомплекс еще в 2016 году. В 2018 году застройщик стал разбирать недостроенный ФОК, занявшись реконструкцией здания физкультурно-оздоровительного назначения с увеличением площади встроенных помещений по обслуживанию населения и для размещения спортивного магазина.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-01-07 15:42:06
Друзья мои, у вас, совершенно очевидно, слишком узкое восприятие такого многогранного и сложного феномена как спорт. :)
drug
2021-01-07 15:30:22
Подождите - все нормально - все по ранее согласованному плану.
Надо спросить у тех кто выдавал разрешение на стройку - они точно в курсе событий.
А что скажет Кашина Н.П. ?
Juniper59
2021-01-07 14:58:17
А что, кто-то сомневался?
Когда вместо бело-зелёного "физкультурно-оздоровительного" ангарчика на Интернационалистов, 8 стали строить многоэтажный квартал, там тоже было написано "реконструкция здания ФОК с увеличением площади и этажности". Там даже тренажёрный зал есть, и хоккейная коробка. Наверное, как раз площадью с исходный сарай.
Тут хоть не 25 этажей - и то хлеб.
Гость
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