Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)

В спортивном центре "Ягуар", где предполагалось открыть спортивные залы, продолжают появляться торговые точки.

В новом физкультурно-оздоровительном центре "Ягуар", который находится на Древлянке, открылся очередной магазин. На третьем этаже здания будут торговать некими бытовыми товарами. Прежде в постройке, в которой должны были заниматься спортсмены, уже начали продавать пиво и пиццу.

Местный ФОК получил название "Ягуар", как и мини-рынок, который располагался на этой территории до строительства спорткомплекса. Ранее сообщалось, что площади объекта займут залы для различных спортивных занятий. Однако постепенно территорию "Ягуара" захватила торговля.

Напомним, земельные участки были предоставлены ООО "Спортком" в аренду для размещения объекта физкультурно-спортивного назначения. Компания должна была построить на месте снесенного рынка "Ягуар" спорткомплекс еще в 2016 году. В 2018 году застройщик стал разбирать недостроенный ФОК, занявшись реконструкцией здания физкультурно-оздоровительного назначения с увеличением площади встроенных помещений по обслуживанию населения и для размещения спортивного магазина.