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В построенном на месте рынка ФОКе в Петрозаводске торгуют пиццей и пивом (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
07:25, 16 Ноября 2020
фото: "Столица на Онего"
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В спортцентре "Ягуар" на Древлянке, который возведен на месте одноименного рынка, пока не открыт ни один из спортивных залов.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото нового ФОКа, построенного на улице Древлянка. Он получил название "Ягуар", как и мини-рынок, который располагался здесь до строительства спорткомплекса.

"Спортивные залы в здании ФОКа еще не открылись, зато работают пивнушка, пиццерия и кафе", -  обеспокоены судьбой спортобъекта жители Древлянки.

Напомним, земельные участки были предоставлены ООО "Спортком" в аренду для размещения объекта физкультурно-спортивного назначения. Компания должна была построить на месте снесенного рынка "Ягуар" спорткомплекс еще в 2016 году. В 2018 году застройщик стал разбирать недостроенный ФОК, занявшись реконструкцией здания физкультурно-оздоровительного назначения с увеличением площади встроенных помещений по обслуживанию населения и для размещения спортивного магазина.

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Комментарии

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Клещ
2020-11-16 08:38:50
кальянки не хватает для спортивного объекта
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