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Новости. Общество
13:43, 10 Апреля 2018

Комментарий Минспорта Карелии: недоделанный ФОК на Древлянке разбирают, чтобы перестроить

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В министерстве спорта Карелии объяснили, для чего застройщик разобрал стены строящегося спорткомплекса на Древлянке.

Ранее поступила информация о том, что на Древлянке начали разбирать недостроенный ФОК, который компания "СпортКом" обещала построить еще в 2016 году на месте снесенного рынка "Ягуар".

Читатель "Столицы на онго" прислал фото в подтверждение тому, что идет демонтаж конструкций гнедостроенного спорткомплекса.

За объяснениями "Столица на Онего" обратилась в отдел градостроительства администрации Петрозаводска.
И сегодня на планерке глава города Ирина Мирошник ответила, что "сейчас на территории строящегося объекта идет разборка каких-то конструкций".

Минспорта Карелии не оставило без внимания ситуацию с ФОКом на Древлянке. На место стройки лично выехал замминистра спорта республики Максим Антипов и узнал, что происходит, у представителей компании-застройщика.

"По информации ООО "СпортКом" - арендатора земельного участка на территории бывшего рынка "Ягуар" на ул. Древлянка – в настоящее время ведутся проектные работы по реконструкции здания с увеличением площади", сообщается на сайте Минспорта республики.

Как информирует ООО "СпортКом", проект с откорректированными архитектурными решениями и изменения в генеральный план города в данный момент находятся на согласовании в администрации Петрозаводского городского округа. Срок окончания проектных работ с прохождением экспертизы документации по объекту запланирован на май 2018 года. Ориентировочный срок получения разрешения на строительство – июнь 2018 года. В связи с этим на объекте в настоящее время ведутся подготовительные работы для реконструкции здания – производится демонтаж стеновых панелей и внутренних инженерных сетей.

Земельные участки были предоставлены ООО "Спортком" в аренду для размещения объекта физкультурно-спортивного назначения. Ситуация со строительством ФОКа находится под контролем Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.

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Комментарии

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sergo
2018-04-10 14:22:58
На Интернационалистов, на заборе окружающей стройку, тоже написано "Реконструкция спортивного сооружения в общественно-спортивный центр." А на самой картинке 16-ти этажный жилой дом нарисован.
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