На Древлянке начали разбирать недостроенный спортивный комплекс

В Петрозаводске на месте рынка "Ягуар" компания "СпортКом" в течение трех лет пыталась построить физкультурно-оздоровительный комплекс, а сегодня начались работы по его демонтажу.

Напомним, в 2015 году в Петрозаводске на Древлянке был закрыт рынок "Ягуар". На бывшей торговой площади компания "СпортКом" приступила к строительству физкультурно-оздоровительного центра, который обещала достроить к лету 2016 года. Тогда в отделе архитектуры администрации города "Столице на Онего" рассказали, что ООО "СпортКом" получило разрешение на строительство объекта физкультурно-оздоровительного назначения и менять предназначение постройки нельзя.

Но в 2016-ом ФОК не достроили, а осенью 2017 у объекта исчезла табличка с информацией о том, что на этом месте возводят спортивно-оздоровительный центр.

Региональное отделение ОНФ сообщило, что недостроенный спорткомплекс в Петрозаводске хотят превратить в торговый центр. Инвестор готовит корректировку проекта, планируя открыть не спортивный комплекс, а административно-торговый центр.

К выяснению ситуации со строительством ФОКа подключились власти Карелии, которые обратились к главе города Ирине Мирошник с просьбой представить проектные решения по строительству первой и второй очереди спорткомплекса с указанием конкретных сроков реализации.

В адрес Мирошник было направлено обращение с просьбой провести необходимую работу с застройщиком для завершения строительства объекта в ближайшее время, либо расторжения договора аренды земельного участка.

В сентябре прошлого года представитель застройщика ООО "СпортКом" всех заверил, что никакого торгового объекта на месте бывшего рынка "Ягуар" не будет.

"В настоящее время там возведены строительные конструкции универсального спортивного зала, - сказали в компании "СпортКом", - в дальнейшем планируется возведение двухэтажной пристройки, соединенной с универсальным спортивным залом стеклянным переходом. В пристройке планируется разместить кафе, магазин спортивной одежды и инвентаря на первом этаже, на втором – борцовский зал, залы фитнеса и оздоровительной гимнастики, санитарно-гигиенические помещения".

А сегодня, 9 апреля, читатель "Столицы на Онего" прислал в редакцию фото, на котором запечатлел, как ведется демонтаж недостроенного спорткомплекса.

Пока ни у властей города, ни в Минспорта Карелии не удалось получить комментарий относительно происходящего.