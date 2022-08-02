«Не хватает рва с крокодилами»: в Петрозаводске собственники, защищая гаражи от сноса, установили ежи (ФОТО)

На улице Ленинградской собственники гаражей построили баррикады из покрышек, металлической проволоки и ежей, чтобы защитит свои незаконные постройки от демонтажа.

В редакцию «Столицы на Онего» горожане прислали фото, на которых запечатлели, как собственники гаражей на улице Ленинградской держат оборону, защищая свои незаконно установленные строения от демонтажа.

«У нас во дворе на Ленинградской начали демонтировать старые ржавые гаражи, которые уже вечность гниют под окнами вместе с автохламом. Но их собственники оказались не согласны с решением городских властей и устроили масштабное противостояние. Они вбили металлические штыри, оградили территорию старыми покрышками, через которые протянули железный жгут с ежами. Всю конструкцию закрыли на замок, чтобы не было возможности разобрать баррикаду. В общем, я такого еще не видел, чтобы так бились за ржавый металл. Не хватает, наверное, только рва с крокодилами», — написал горожанин в комментарии к фото.

В администрации Петрозаводска редакции подтвердили, что на улице Ленинградской действительно ведутся работы по демонтажу незаконно установленных гаражей.

После сноса построек во дворе будет положен асфальт и организован доступ транспорта к Офтальмологическому центру Карелии, пациенты которого на сегодняшний день после операции вынуждены преодолевать длинный путь до автомобилей.